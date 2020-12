Leider stimmen nicht alle aktuellen Liebesgerüchte, die über Lauren Goodger (34) und ihren neuen Partner Charles Drury verbreitet werden. Erst seit vergangenem Oktober sind die britische Reality-TV-Darstellerin und der Ex von Katie Price (42) offiziell ein Paar. Auf Social Media teilten sie ihr Turtel-Glück Anfang Herbst via Knutsch-Foto. Wenige Tage nach dem Pärchen-Outing sprach Lauren sogar schon von Liebe! Jetzt sollen die beiden sich eine Wohnung teilen – und angeblich gab es auch schon erste Gespräche übers Heiraten...

Laut eines Berichts des Heat-Magazins sei die 34-Jährige fest davon überzeugt, in Charles ihren Mann gefunden zu haben und wolle nun nicht lange mit den nächsten Schritten warten – das soll zumindest ein Bekannter der beiden berichtet haben: "Sie reden schon übers Heiraten und Lauren hofft, dass Charles ihr zu Weihnachten einen Antrag macht." Aber laut eines Sprechers der beiden soll der Insider in seiner Schilderung etwas übertrieben haben. Gegenüber Mirror Online heißt es in einem offiziellen Statement: "Lauren und Charles sind zusammengezogen. Aber er will ihr zu Weihnachten noch keinen Antrag machen."

Auch wenn demnach also doch keine Hochzeitsglocken am weihnachtlichen Mistelzweig hängen werden, sollen die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin und der elf Jahre jüngere Charles schier unzertrennlich sein: "Sie sind erst seit ein paar Monaten zusammen, aber Lauren ist total verliebt in Charles – und ihm geht es genauso. Sie erzählt ihren Freunden ständig, dass sie noch nie so glücklich war", versicherte eine andere Quelle aus ihrem Umfeld.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Oktober 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Oktober 2020

