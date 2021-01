Unter uns muss Platz für Joe Biden (78) machen! Die beliebte Daily, die schon seit 1994 die Herzen der Fans erfreut, hat ihren Stammplatz im TV-Programm sicher. Von Montag bis Freitag, jeweils um 17.30 Uhr sorgen die Bewohner der Schillerallee für Spannung in den heimischen Wohnzimmern. Am kommenden Mittwoch müssen die Zuschauer aber auf "Unter uns" am Vorabend verzichten: Wegen einer Sondersendung rund um die US-Präsidenten-Vereidigung wird die Serie von ihrem Sendeplatz verdrängt.

Das wurde jetzt unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Fernsehproduktion bekannt gegeben. "Am Mittwoch, dem 20. Januar 2021, zeigt RTL ab 17.30 Uhr eine Sondersendung zur Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joseph Biden. Die 'Unter uns'-Folge 6531 wird auf TVNow gezeigt und am nächsten Morgen um 9 Uhr bei RTL", heißt es in dem Statement. Auch wenn Zuschauer die Episode also nicht wie gewohnt im Free-TV zu sehen bekommen, müssen sie auf den Serienspaß nicht vollständig verzichten.

Aber auch das Ersatzprogramm dürfte es in sich haben: Immerhin soll die Vereidigung des amerikanischen Politikers ein echtes Spektakel werden. Die Zuschauer können sich demnach auf eine große Show freuen. Unter anderem soll Lady Gaga (34) die Nationalhymne vor dem Kapitol performen.

TVNow/ Stefan Behrens Valea Scalabrino, Claudelle Deckert und Isabell Hertel bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Vivien (Sharon Berlinghoff) in einer "Unter uns"-Szene

Getty Images Joe Biden, 2020

