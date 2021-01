Können die anderen Dschungelshow-Kandidaten Mike Heiter (28) wohl das Wasser reichen? Als Kandidat der diesjährigen Dschungelcamp-Ersatzshow musste der Reality-TV-Star als einer der ersten für drei Tage mit seiner Konkurrenz – Model Zoe Saip und TV-Bekanntheit Frank Fussbroich (52) – im Tiny House samt Plumpsklo unterkommen. Nun ist das nächste Trio an der Reihe. Wie denkt Mike über die anderen Teilnehmer?

Auch nach seinem Auszug aus der Mini-Hütte verfolgt Mike das weitere Geschehen in dem beliebten TV-Format vom heimischen Sofa aus. Eines ist dem Tattoo-Fan am ersten Tag, den seine Nachfolger Lars Tönsfeuerborn (30), Lydia Kelovitz und Bea Fiedler (63) absolvieren, aber offenbar prompt bewusst geworden, wie er in seiner Instagram-Story verriet: "Ich bin echt froh über das Team, die Konkurrenten, die ich hatte. Zoe und Frank, die beiden sind mir ans Herz gewachsen!"

Für das Weiterkommen in der aktuellen Runde hat Mike auch schon zwei Favoriten: Lars und Bea. Ob sich die beiden tatsächlich den Einzug ins Halbfinale sichern können? Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls zum Großteil einig: Der Prince Charming-Sieger wird das Duell gegen die Frauen wohl am besten meistern.

