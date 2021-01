Anna Hofbauer (32) wagt sich in neue berufliche Gefilde. Die gerade frisch getraute Ehefrau von Marc Barthel (31) ist eigentlich als Musicalsängerin bekannt und gut gebucht. Für die Berlin Fashion Week und vor allem für Designerin Lana Müller von LANA MUELLER COUTURE probiert die ehemalige Bachelorette aber mal etwas anderes aus. Sie modelt für die berühmte Modewoche und wagt sich dafür sogar auf den Catwalk!

Auf die Model-Erfahrung habe sie sich schon im Vorfeld total gefreut, verriet Anna Promiflash im Anschluss an die Show, die am Dienstagmorgen online gestreamt wurde – in Zeiten der Gesundheitskrise findet die Berlin Fashion Week hauptsächlich im Netz statt. Die junge Mutter empfand die neue Erfahrung als "einfach toll". "Die Organisation, die Abläufe, das Haar- und Make-up-Team. Und dann dieser Riesen-Catwalk und die Vorstellung, dass wir auf der ganzen Welt gesehen wurden. Krass", ergänzte sie.

Modisch inspirieren ließ sich die frischgebackene Ehefrau auch in Bezug auf ihren Hochzeitslook. Sie habe sich schon immer gewünscht, bei der standesamtlichen Heirat kein Kleid, sondern eine Hosen-Kombination oder einen Jumpsuit zu tragen. "Ich hatte in meinem Leben schon so viele Kleider und Outfits an, dass ich zu meiner Hochzeit etwas brauchte, bei dem das Gefühl stimmte", gab sie gegenüber Promiflash zu.

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Marc Barthel und Anna Hofbauer in Hamburg, April 2019

Anzeige

Getty Images Anna Hofbauer im Januar 2018 in Berlin

Anzeige

@katarinafedora Anna Hofbauer und Marc Barthel bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de