Erst vor wenigen Tagen hat Anna Hofbauer (32) die tollen Neuigkeiten veröffentlicht, dass sie ihrem Partner Marc Barthel (31) das Ja-Wort gegeben hat. Am 26. Dezember sind die beiden TV-Stars im Allgäu vor den Altar geschritten und haben still und heimlich geheiratet. Die ehemalige Bachelorette und ihr Mann haben sich in kleinem Kreis in einem Standesamt trauen lassen. Wie verliebt Anna in ihren Ehemann ist, beweist sie nun mit einem Hochzeitsfoto.

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige nun einen süßen Schnappschuss von ihrem großen Tag und schrieb dazu: "Weil du die Liebe meines Lebens bist." Auf dem Bild trägt Anna ein cremefarbenes Kleid mit kleinen Perlen sowie zusammengesteckten Haaren. Während Marc in einem grauen Anzug hinter der Blondine steht und um ihre Taille greift, lächeln beide total verliebt. In der rechten Hand hält die Beauty ihren Brautstrauß mit weißen Rosen und setzt ihren silbernen Ehering in Szene.

Zahlreiche Follower freuten sich über den süßen Schnappschuss der beiden und beglückwünschten das Paar. Auch ihr Liebster kommentierte das Foto mit den Worten "Für immer!". Dass ihre Hochzeit perfekt war, verriet Anna nicht nur vor wenigen Tagen, man sieht es ihr auf dem Bild auch an.

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer mit Baby Leo

Bieber, Tamara / ActionPress Anna Hofbauer und Marc Barthel auf der BMW Bunte Festival Night 2020

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohn Leo

