Bibi Claßen (27) lässt sich nichts gefallen! Seit nunmehr acht Jahren unterhält die YouTuberin ihre Fans mit ihrem Content auf der Videoplattform. Ihre Community wächst nicht zuletzt wegen ihrer lustigen und liebevollen Art immer weiter. Doch jetzt packte ihr Mann Julian Claßen (27) aus: Die Webvideoproduzentin ist nicht immer lieb und freundlich, sondern kann auch anders. Die zweifache Mutter weiß sich ganz genau zu wehren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – und wäre deshalb fast in einer Schlägerei geraten.

Das plauderte Julian nun in Bibis neuem YouTube-Video aus. Er erinnerte sich an eine Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin an einem Flughafenschalter zurück. Weil Bibi mit einigen Fans zugange war, soll die Frau die 27-Jährige scharf angegangen sein. "Sie so: 'Wurdest du schlecht erzogen oder was?' Dann hast du gesagt: 'Was sprichst du über meine Eltern?' Dann meinte sie: 'Ich schlag dir gleich aufs Maul.' Dann meinte Bibi: 'Ja, komm doch'", gab Julian die heikle Situation wieder.

Lachend fiel die Influencerin ihrem Liebsten ins Wort und fügte hinzu, dass es zum Glück nicht zur Eskalation gekommen sei. Ihre toughe Reaktion bereut sie bis heute aber keineswegs. "Man muss sich ja nicht blöd anmachen lassen", erklärte sie. Hättet ihr gedacht, dass Bibi so schlagfertig ist? Stimmt unten ab.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, YouTuber

Instagram / bibisbeautypalace Influencerin Bibi Claßen 2019

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

