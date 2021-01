Jade Übach (26) verrät ein neues Beziehungsdetail! Im August machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin ihre neue Liebe offiziell: Sie ist wieder vergeben. Wer der Glückliche ist, hält sie zwar geheim – ab und zu plaudert sie aber trotzdem ein paar Einzelheiten über die Partnerschaft aus. Mittlerweile scheint es zwischen Jade und ihrem Freund auch ziemlich ernst zu sein: Sie sind zusammengezogen!

Bislang gab Jade an, in Köln zu wohnen – dem ist aber offenbar nicht mehr so: In ihrer Instagram-Story zeigt sich die einstige Flugbegleiterin am Kölner Hauptbahnhof und erklärt: "Bevor ich jetzt Nachrichten bekomme, wieso ich denn trotz Lockdown nicht zu Hause bleibe und wegfahre – mein Zuhause ist mittlerweile auch in Wolfsburg bei meinem Freund." Sie sei inzwischen dort gemeldet und nur beruflich in Köln. Wie lange sie bereits in der Autostadt wohnt, behielt sie für sich.

Doch wie hat Jade ihren Liebsten überhaupt kennengelernt, wenn sie vorher in Köln und er in Wolfsburg gewohnt hat? "Er war mit seinen Jungs übers Wochenende in Kölle... Wir waren auf der gleichen Grillparty, aber da haben wir uns gar nicht unterhalten. Danach waren wir in einer Bar und nach dem ein oder anderen Vino hat es dann geprickelt", erzählte die Promiboxen-Kämpferin Anfang November in ihrer Instagram-Story. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon viele ihrer Sachen in Wolfsburg und sei dort mehr als in Köln gewesen.

Instagram / jadebritani Jade Übach, Realitystar

Instagram / jadebritani Jade Übach im Dezember 2020 in Dubai

Instagram / jadebritani Jade Übach im Juni 2020 in Köln

