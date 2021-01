Ist Nadine Klein (35) bald unter der Haube? Im TV konnte die Bachelorette von 2018 nicht die große Liebe finden. Die Beziehung mit Staffelsieger Alexander Hindersmann (32) scheiterte bereits kurz nach Ende des Kuppelformats. Mittlerweile ist die Beauty aber wieder glücklich liiert. Sie turtelt mit ihrem neuen Partner Tim durchs Leben. Haben die beiden jetzt einen nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft gewagt? Ein funkelnder Ring lässt vermuten, dass Nadines Liebster die Frage aller Fragen gestellt hat.

In ihrer Instagram-Story setzt die 35-Jährige ziemlich auffällig ihre linke Hand in Szene. Während sie über verschiedene Möbelstücke streichelt, fällt der Blick der Zuschauer immer wieder auf ihren Ringfinger. Dort blitzt und funkelt ein dicker Klunker. Ein Kommentar, der auf eine Verlobung hindeutet, findet sich in den Clips zwar nicht – allerdings ist allgemein bekannt, dass ein Verlobungsring im deutschsprachigen Raum meistens an der linken Hand getragen wird. In den vergangenen Wochen hat sich die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin auch nicht mit dem besagten Schmuckstück gezeigt.

Ob es bei einer möglichen Hochzeit wohl wieder süßen Pärchen-Pic-Nachschub geben könnte. Auf Bilder von Nadine und ihrem Freund müssen die Fans in der Regel nämlich verzichten. Nur ab und zu erfreut die Berlinerin mit intimen Einblicken in ihr Liebesleben.

