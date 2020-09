Nadine Klein (34) gewährt ihren Fans einen privaten Einblick! 2018 begab sich die Berlinerin im TV als Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe – allerdings ohne Erfolg. Nach ihrer Show-Teilnahme lernte sie jedoch ihren jetzigen Freund Tim kennen und geht mit ihm inzwischen schon seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Von ihrem Liebesleben gibt Nadine in der Öffentlichkeit jedoch nur selten Details preis: Jetzt hat sie allerdings wieder ein neues Pärchenbild hochgeladen!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige ein Foto, auf dem sich sie und ihr Liebster zärtlich küssen – und das vor einer absoluten Traumkulisse: Die zwei Turteltauben stehen vor Bergen, an denen ein See mit türkisblauem Wasser liegt. Wie Nadine ihrer Community bereits mitteilte, hat das Paar einen gemeinsamen Urlaub in der Schweiz genossen.

In Tim scheint die TV-Bekanntheit endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben. "Ich war noch nie so glücklich und angekommen im Leben wie jetzt mit ihm", schwärmte sie Ende Juni in einem Promiflash-Interview. Aus diesem Grund wagten die beiden vor wenigen Wochen auch einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung und bezogen ihre erste gemeinsame Wohnung.

