Sie steht im Halbfinale! Die letzten drei Tage hatten Mike Heiter (28), Frank Fussbroich (52) und Zoe Saip um das begehrte Ticket nach Australien gekämpft – und somit um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Um diesen Platz zu ergattern, mussten die Kandidaten die vergangenen Tage in einem Tiny House zusammenleben. Am Sonntagabend wurde nun entschieden: Mike und Zoe sind die ersten Halbfinalisten – Frank scheidet aus. Das dürfte viele Zuschauer überrascht haben: Schließlich lag die ehemalige GNTM-Kandidatin die letzten Tage im Voting immer hinten. Promiflash hat die 21-Jährige verraten, was sie über ihren unerwarteten Erfolg denkt.

"Ich kann nur vermuten, dass die Leute gesehen haben, dass ich an mir gearbeitet habe", sagte Zoe. Sie war laut eigener Aussage anfangs total überfordert mit der neuen Situation und deswegen erst nicht sie selbst. "Aber ich habe mich gesammelt, weiterentwickelt und habe versucht, die anderen Prüfungen ohne Hysterie zu meistern", erzählte sie gegenüber Promiflash. Sie sei von dem Votingergebnis noch immer überwältigt.

Die TV-Zicke freut sich nun auf das Halbfinale – und ist ganz schön stolz auf sich. "Ich hätte mir einiges gar nicht zugetraut", sagte Zoe. Obwohl es nur eine kurze Zeit war, die sie bisher gemeistert habe, sei sie immer mehr über sich selbst hinausgewachsen. "Das hat mir gezeigt, dass ich das schaffen kann", äußerte sich Zoe selbstbewusst im Promiflash-Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich an Tag drei in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip an Tag drei bei der Dschungelprüfung 2021

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

