Die aktuelle Gesundheitslage macht sich auch in den beliebten Fernsehserien bemerkbar. Weil am Set von GZSZ, Alles was zählt und Co. die Abstandsregeln eingehalten müssen, war monatelang nicht an körperliche Intimität – wenn auch nur gespielt – zu denken. Dennoch hatten es die RTL-Produktionen zuletzt möglich gemacht. In beiden Sendungen kam es wieder zu Küssen zwischen den Darstellern. Aber wie sieht es eigentlich bei Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 aus – wird dort auch bald wieder geknutscht? Promiflash hat nachgehakt.

Leider nicht! "Bis auf Weiteres gibt es keine Kussszenen mehr und auch enger Körperkontakt wird vermieden", erklärte die Produktionsfirma filmpool entertainment GmbH gegenüber Promiflash. Man habe zwar in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Maßnahmen erarbeitet, die das Infektionsrisiko der Mitarbeiter reduziert und trotzdem einen normalen Drehtag ermöglichen. Doch auf körperliche Nähe werde man zum Schutz aller vorerst weiterhin verzichten.

Es gibt auch so genügend Möglichkeiten, die Geschichten der Figuren weiterhin spannend und emotional zu erzählen. Deshalb wird beim Drehen tief in die Trickkiste gegriffen. "Durch die passende Perspektive und Kameraeinstellung lassen sich körperbetonte Szenen inszenieren, die körperliche Nähe unserer Darsteller erscheint trotz Abstand nahezu real", erklärte filmpool weiter.

TVNOW Katrin (Ulrike Frank) und Tobias (Jan Kittmann) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

RTL2, "Köln 50667" Bo und Leonie aus "Köln 50667"

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Connor (Jakob Grün) und Toni (Katharina Kock) am "Berlin - Tag & Nacht"-Hausboot

