Daniela Katzenberger (34) ist mächtig stolz auf ihre eigene Haarpracht! Die Kult-Katze ist unter anderem für ihre lange, blonde Mähne bekannt. Daraus, dass sie des Öfteren auch mal zu Extensions greift, hat Dani nie einen Hehl gemacht. Mittlerweile gibt die Frau von Lucas Cordalis (53) allerdings auch immer öfter Online-Updates zu ihrem natürlichen Haar – und das kann sich inzwischen wirklich sehen lassen!

In ihrer Instagram-Story filmt sich die Autorin dabei, wie sie sich in einem geblümten Bademantel zufrieden durch die seidigen und gesunden Haare streicht, die mittlerweile auf eine beachtliche Länge angewachsen sind. Dani scheint mehr als glücklich mit ihrem Naturhaar zu sein. "#ZweiJahreZucht", setzt die stolze Sängerin als Hashtag. Offenbar nähert sie sich ihrer Vorstellung von einer Traumfrisur immer weiter an: "Wird langsam", verkündet die 34-Jährige.

Dass sie mit der neuen Haarlänge auch allerhand Schabernack anstellen kann, zeigt Dani in einem weiteren, wie gewohnt sympathischen und selbstironischen Posting – und präsentiert sich mit neuer Frisur als schaumiges Badewannen-Einhorn.

Instagram / https://www.instagram.com/danielakatzenberger/ Daniela Katzenberger

Getty Images Daniela Katzenber bei einem Fotoshooting für "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Hochzeitsfieber"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

