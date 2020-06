Die Katze arbeitet schon jetzt an ihrem Winterfell! Nur selten zeigt sich Daniela Katzenberger (33) ohne ihre XXL-Extensions. Erst vor Kurzem hatte sie ihre Fake-Mähne in voller Pracht präsentiert und beteuert, dass Natürlichkeit nicht wirklich ihr Ding sei. Ein neuer Schnappschuss beweist nun jedoch wohl eher das Gegenteil: Auf dem zeigt sich Dani schließlich ganz ohne ihre haarige Verlängerung – und gibt einen Hinweis darauf, dass sie ihr Naturhaar wachsen lassen will.

Will die Kult-Blondine etwa jetzt auf natürliche Weise Haare bis zum Hintern? Die Hashtags zu ihrem aktuellen Foto, auf dem Dani mit einem etwa schulterlangen Stufen-Longbob zu sehen ist, deuten jedenfalls daraufhin. Neben "Aufzucht" kommentiert Daniela den Beitrag auch mit "Rapunzel, ich komme". In ihrer Story setzt die TV-Beauty ihre natürliche Haarpracht auf weiteren Aufnahmen in Szene und will sogar von ihrer Community wissen, was sie von dem ungewohnten Look hält – ohne ihre Extensions kann Dani bei satten 83 Prozent punkten.

Auch unter ihrem Beitrag sammeln sich etliche Kommentare, die das natürliche Styling des Reality-Stars befürworten. "Bitte lass die Haare so, wie sie jetzt sind. Sieht viel schöner aus als mit den meterlangen Extensions", schreibt eine Userin. "Kurz steht dir mega", schwärmt eine andere.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019



