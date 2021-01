An dieser Netflix-Serie kommt derzeit wohl kaum einer vorbei: "Lupin"! Am 8. Januar veröffentlichte das Streamingportal die französische Reihe. In der Hauptrolle? Der Ziemlich beste Freunde-Star Omar Sy (43) – er allein ist wohl schon ein echter Erfolgsgarant. Und auch die Story rund um Assane Diop, der auf den Spuren des Meisterdiebs Arsène Lupin wandelt, verspricht jede Menge fesselnde Spannung. Dass "Lupin" allerdings so dermaßen durch die Decke geht, damit haben die Macher möglicherweise selbst nicht gerechnet.

Netflix konnte in den vergangenen Monaten einen Coup nach dem anderen landen. Ende November erschien der Serienhit "Das Damengambit", der schon nach kurzer Zeit stolze 62 Millionen Visits vorzuweisen hatte. Getoppt wurde die Reihe, die grob zusammengefasst von einem geheimnisvollen Schachturnier handelt, neulich von Bridgerton: Das historische Liebesdrama knackte den Gambit-Rekord um eine Million. Doch an "Lupin" kommen beide Formate nicht heran: Das actiongeladene Abenteuer inmitten von Paris lockte in weniger als zwei Wochen unglaubliche 70 Millionen Haushalte vor die mobilen Endgeräte.

Dabei gibt es bisher nur fünf Folgen, die auch noch mit einem Mega-Cliffhanger enden. Allerdings sind weitere fünf schon so gut wie fertig – die weltweite Gesundheitskrise sorgte während der Dreharbeiten für einen Produktionsstop. "Es ist im Kasten. Es wurde bereits gedreht", verriet Regisseur Louis Leterrier dem französischen Onlinemagazin Allociné.

Anzeige

PHIL BRAY / NETFLIX © 2020 Marcin Dorociński und Anya Taylor-Joy in "Das Damengambit"

Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in der Serie "Bridgerton"

Anzeige

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de