"Wie jetzt, es geht nicht weiter?" – diese Frage haben sich bestimmt schon viele Zuschauer von "Lupin" gestellt! Am 8. Januar erschien die neue französische Serie mit Omar Sy (42) in der Hauptrolle auf Netflix. Die Geschichte rund um den Hauptcharakter Assane Diop, der auf den Spuren des Meisterdiebs Arsène Lupin wandelt, landete direkt in den Top Ten der Streamingplattform. Bisher war die Serie jedoch ein kurzes Vergnügen: Erst fünf Episoden sind online und die letzte endet ausgerechnet mit einem Cliffhanger! Wie lange müssen "Lupin"-Fans sich wohl gedulden, bis die Fortsetzung kommt?

Bisher ist lediglich bekannt, dass die erste Staffel tatsächlich über fünf weitere Folgen, also insgesamt zehn, verfügen soll – die aktuelle Gesundheitskrise unterbrach jedoch die Produktion. Wann die Nutzer mit ihrem Erscheinen rechnen dürfen, gab Netflix jedoch noch nicht offiziell bekannt – aber es gibt Hoffnung: Im Interview mit dem französischen Onlinemagazin Allociné plauderte der Regisseur Louis Leterrier aus: "Es ist im Kasten. Es wurde bereits gedreht." Allzu lange sollte es also nicht mehr dauern, bis die Fans die neuen Szenen zu Gesicht bekommen – und endlich erfahren, wie es weitergeht.

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, was in den bisherigen fünf Folgen von "Lupin"” passiert ist, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Teil eins der ersten Staffel endet wirklich nervenaufreibend: Nachdem Hubert Pellegrini, der Bösewicht in dieser Geschichte, erfährt, dass Assane hinter dem Diebstahl seines Colliers steckt, setzt er seinen Handlanger – der bereits die Journalistin Beniot ermordet hat – auf Assanes Ex-Freundin Claire und den gemeinsamen Sohn Raoul an. Zuerst sieht es so aus, als könnte der Meisterdieb seine Familie retten, doch am Ende gelingt es dem Handlanger tatsächlich, dessen Sohn zu entführen...

Anzeige

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

Anzeige

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

Anzeige

Netflix Hervé Pierre in "Lupin"

Emmanuel Guimier /Netflix Etan Simon, Ludivine Sagnier und Omar Sy in "Lupin"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de