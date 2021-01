Da geht einem doch das Herz auf! Supermodel Toni Garrn (28) und ihr Mann Alex Pettyfer (30) sind noch immer genauso verliebt wie am ersten Tag. Nachdem sich die beiden im Jahr 2019 verlobt hatten, gaben sie sich vor wenigen Monaten endlich das Jawort. Die 28-Jährige und der Brite lassen ihre Fans immer wieder mit privaten Schnappschüssen an ihrem Liebesglück teilhaben. Toni postete jetzt erneut ein süßes Bild mit ihrem Liebsten auf Social Media und zeigte ihren Fans dabei die eiskalte Realität – im wahrsten Sinne des Wortes.

Auf Instagram teilte das Model zwei Fotos. Auf dem Ersten sieht man Toni und Alex knutschend in der Wüste. Im Hintergrund geht die Sonne unter. Auf dem zweiten Pic sitzen die beiden in dicken Jacken eingekuschelt nebeneinander. Während Toni in die Kamera schaut, macht ihr Freund ein eigenes Foto – hier ist kein Liebesfeuer mehr zu spüren. Dazu witzelte die Blondine: "Ein schöner Sonnenuntergang auf Instagram vs. das richtige Eheleben in der Kälte mit Sonnenuntergang."

Das war nicht das erste Mal, dass Toni ihren Fans einen Einblick in ihre Beziehung gab. Erst vor wenigen Monaten hatte sie ein supersüßes Throwback-Foto ihrer Verlobung geteilt. "Heute vor einem Jahr habe ich gedacht, ich gehe zu einem normalen Weihnachtsessen mit meinem Freund", verriet sie – am nächsten Morgen seien sie und Alex als Verlobte aufgewacht.

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn im Juli 2020

