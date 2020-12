In den vergangenen Monaten hatten Toni Garrn (28) und ihr Alex Pettyfer (30) ihre Liebe gekrönt! Das deutsche Topmodel und der britische Schauspieler hatten sich während der Weihnachtsfeiertage 2019 verlobt und daraufhin im Oktober 2020 den Bund der Ehe geschlossen. Jetzt erinnerte die 28-Jährige noch einmal an den besonderen Moment, in dem Alex um ihre Hand anhielt: Toni postete rund ein Jahr später süße Fotos von ihrer Verlobung in den sozialen Medien!

"Heute vor einem Jahr habe ich gedacht, ich gehe zu einem normalen Weihnachtsessen mit meinem Freund", rief sich Toni in ihrer Instagram-Story in Erinnerung und gab einen Einblick in diesen besonderen Moment: "Am nächsten Morgen wachten wir als Verlobte auf." Damit nicht genug: Sie teilte zudem zuckersüße Schnappschüsse von den Feiertagen 2019 – und auf diesen ist dem Paar sein Glück so richtig anzusehen.

Dabei hat Alex mit seiner Auswahl des Rings offenbar genau den Geschmack seiner Liebsten getroffen, denn Toni konnte sich an dem Schmuckstück gar nicht satt sehen. "Ich habe die ganze Zeit Fotos davon gemacht – und habe tagelang nichts anderes gemacht", schwärmte die hübsche Blondine von ihrem Klunker.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn im Dezember 2019

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Toni Garrns Verlobungsring

