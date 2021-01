Ashley James hält ihre Fans auch in den intimsten Momenten nach der Geburt auf dem Laufenden. Der Reality-TV-Star brachte vor wenigen Tagen sein erstes Kind auf die Welt. In einem emotionalen Rückblick-Beitrag postete die Britin nun eine Fotoreihe, die sie auf den verschiedenen Stationen von der Schwangerschaft bis zu den ersten Tagen als Mutter zeigt. Das erste Bild nach der Geburt zeigt Ashley dabei nur zwei Stunden nach der Geburt.

Die TV-Beauty zeigte die ehrlichen Einblicke auf Instagram. Mit dem Bild einer Story, in der sie sich schon wieder im BH und mit eng anliegender Leggings zeigt, macht Ashley klar: Sie fühlt sich eine Woche nach der Geburt absolut wohl in ihrer Haut! Dazu schrieb sie: "Ich bin begeistert von meinem Körper. Hier eine Dokumentation meines Bodys nach einer Woche."

Nur wenige Tage vorher hatte Ashley bereits in einem Instagram-Post berichtet, dass sie fasziniert davon sei, wie schnell sich der Körper nach einer Geburt wieder verändert. Diese eindrücklichen und von den Fans gefeierten Worte unterlegte sie mit der ehrlichen Fotoreihe, in der sie sich schon wenige Stunden nach der Geburt wieder bauchfrei präsentierte. "Ich habe das Gefühl, wir lernen, uns vor einer Schwangerschaft zu fürchten – und was sie mit unserem Körper macht. Dabei ist es die tollste Erfahrung, die man machen kann."

Instagram / ashleylouisejames Ashley James wenige Stunden nach der Geburt ihres Babys im Januar 2021

Instagram-Story / ashleylouisejames, Getty Images / Tristan Fewings Collage: TV-Star Ashley James präsentiert ihren After-Baby-Body

Instagram / ashleylouisejames Schwangere Ashley James

Instagram / ashleylouisejames UK-Star Ashley James

Instagram / ashleylouisejames Ashley James im Dezember 2020

