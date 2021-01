Hier weht ordentlich Gegenwind! Ab dem kommenden Mittwoch sucht Niko Griesert (30) seine Traumfrau vor den Augen der TV-Zuschauer – als neuer Bachelor hat er die Chance, 22 Single-Ladys kennenzulernen und die Richtige für ihn zu finden. Die offiziellen Fotos der Teilnehmerinnen wurden bereits vor einigen Wochen veröffentlicht – und daraufhin wurden viele negative Stimmen laut. Die Fotos zeigen die Mädels nämlich in Bikinis vor einer Schneelandschaft – für viele nicht nachvollziehbar. Im Promiflash-Interview setzten sich zwei der Damen nun zur Wehr.

"Dafür habe ich kein Verständnis", stellte Teilnehmerin Stephie (25) klar. Die Frauen werden schließlich jedes Jahr in Bikinis gezeigt – sie könne nicht verstehen, warum die Bilder dieses Mal für so viel Aufsehen sorgen. "Niemand von uns steht dort nackt oder in Unterwäsche. Also sollten sich die Leute einfach mal entspannen", wetterte sie gegen die Kritiker. Und auch Single-Dame Debora (24) versteht die Situation nicht. "Jeder darf seine Meinung äußern. [...] Aber man sieht die Kandidatinnen in jeder Staffel in Bikinis, also glaube ich nicht, dass das eine große Überraschung war", sagte sie gegenüber Promiflash.

Für Ex-Bachelor-Girl Viola Kraus (30) ist die Freizügigkeit auch gar nicht das Problem – trotzdem ist auch sie von den Bildern nicht gerade begeistert. "Natürlich gehören die Bikini-Fotos dazu – und da ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber mir fehlt bei den Bildern einfach die Authentizität", betonte sie im Interview. Sie verstehe nicht, wieso die Kandidatinnen vor so einer winterlichen Kulisse in Bademode abgelichtet werden.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNOW Debora Goulart, Kandidatin bei "Der Bachelor"

TVNow "Der Bachelor"-Kandidatin Stephie Stark

Instagram / viola.kraus.official Ex-"Der Bachelor"-Girl Viola Kraus im Juli 2020

