Dolly Parton (75) muss ihren Fans einen traurigen Schicksalsschlag mitteilen: Die weltweit gefeierte Countrysängerin hat ihren geliebten Bruder Randy Parton (67) verloren! Die herzzerreißende Nachricht über ihr jüngeres Geschwister kommt nur zwei Tage nach dem 75. Geburtstag der US-amerikanischen Freizeitparkbesitzerin. Den Tod des gerade einmal 67-jährigen Musikers bestätigte Dolly höchstpersönlich im Netz – und widmete ihrem verstorbenen Bruder dabei noch liebevolle Zeilen!

"Mein Bruder Randy hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Die Familie und ich trauern um diesen Verlust, aber wir wissen, dass er an einem besseren Ort ist als wir in dieser Zeit", erklärt Dolly gerade erst in einem Facebook-Post. Die gesamte Familie sei sich einig, dass es dem Sänger bei Gott besser gehe als noch zu Lebzeiten auf Erden. Außerdem würden dort sicher alle bereits verstorbenen Parton-Mitglieder auf Randy warten und ihn mit offenen Armen empfangen. Der 67-Jährige hinterlässt seine Frau Deb, seine zwei Kinder Heidi und Sabyn, sowie seine beiden Enkel Huston und Trent.

Dolly ist eines von insgesamt zwölf Geschwistern. Randy ist bereits der dritte jüngere Bruder, von dem sie sich frühzeitig verabschieden muss. Schon 1955 musste ihre Familie Larry Gerald zu Grabe tragen, der nur vier Tage nach seiner Geburt ums Leben gekommen war. Auch ihr jüngster Bruder Floyd starb schon 2018. Dessen Todesursache behielt die Familie im Gegensatz zu Randys aber bis heute für sich. "Wir werden ihn immer lieben und er wird immer in unseren Herzen sein", schloss Dolly ihren Nachruf auf Randy ab.

Getty Images Dolly Parton im Oktober 2019

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton in New York, 2019

