Dolly Parton (73) war der absolute Hingucker bei den diesjährigen Country Music Association Awards! Bereits im zarten Alter von 13 Jahren veröffentlichte die US-Amerikanerin ihr Debüt-Album. Heute, mit stolzen 73 Jahren, gilt sie als DIE Ikone der Country-Szene. Bei den 53.CMAs Awards wurde der "Jolene"-Interpretin nun eine besondere Ehre zuteil: Sie eröffnete die Show mit einem Medley ihrer bekanntesten Songs – und verzauberte damit die Fans in der Bridgestone Arena in Nashville und zuhause vor den Bildschirmen.

Gemeinsam mit Carrie Underwood (36) und Reba McEntire gab Dolly mit ihrem Hit "Those Memories Of You" den glamourösen Auftakt in den Award-Abend. Mit Country-Größen wie For King & Country performte sie anschließend weitere Chart-Kracher ihrer Karriere. Die Twitter-Gemeinde war total begeistert – nicht zuletzt, weil die Musikerin auch ihre religiösen Songs zum Besten geben durfte. "Ich kann nicht glauben, dass ABC Network Lieder über Jesus, Glauben und Gott erlaubt hat. Danke, Dolly Parton!", freute sich ein Zuschauer. Ein anderer plädierte dafür, dass jeder sich Dollys Lieder anhören sollte – dann gäbe es weniger Hass auf der Welt.

Aber nicht nur die Texte begeisterten die Fans. Dolly moderierte mit Carrie und Reba die Show und war dabei allein durch ihre Looks der absolute Blickfang. Gleich vier verschiedene Outfits trug die mehrfache CMA-Gewinnerin an diesem Abend – darunter eine Robe mit tiefem Beinschlitz und ein enges, perlenbesticktes Bühnendress mit Fransen an den Ärmeln.

Getty Images Reba McEntire, Carrie Underwood und Dolly Parton bei den CMAs 2019

Getty Images Dolly Parton mit der Band For King & Country

Getty Images Carrie Underwood, Dolly Parton und Reba McEntire bei den CMAs 2019

