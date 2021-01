Vanessa Tamkan (23) plaudert weitere Einzelheiten zu ihrem Nachwuchs aus! Im August gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Roman ihr erstes Kind erwartet. Seitdem hält sie ihre Fans im Netz regelmäßig mit den neusten Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Inzwischen hat das Model schon einen ziemlich großen Babybauch – bis zur Geburt dürfte es daher nicht mehr lange dauern. Kurz davor gibt Vanessa nun einen kleinen Hinweis, wie ihr Söhnchen heißen wird!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von der 23-Jährigen wissen, wie der Name ihres Nachwuchses lautet. Daraufhin antwortete Vanessa: "C. C. T. – das sind seine Initialen." Damit dürfte also klar sein, dass die Influencerin und ihr Liebster ihrem Spross einen Doppelnamen geben werden. Das "T" steht vermutlich für ihren gemeinsamen Nachnamen.

In den letzten Wochen vor der Geburt des kleinen Jungen hat Vanessa noch alle Hände voll zu tun. Vor Kurzem hat sie mit ihrem Mann zwei Firmen gegründet und deshalb eine Reihe von Terminen wahrnehmen müssen. Aus diesem Grund legte sie vor wenigen Wochen auch eine kurze Social-Media-Pause ein. Einige Fans vermuteten daraufhin jedoch, dass ihr Nachwuchs bereits auf der Welt sei.

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Vanessa und ihr Mann für einen Doppelnamen entscheiden? Ja, das habe ich schon vermutet. Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de