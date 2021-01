Britney Spears (39) zeigt mit ihrem jüngsten Liebespost viel Humor! Die US-Sängerin datet seit mittlerweile fünf Jahren Sam Asghari (26). Ihrer Community geben die Turteltauben auf Social Media in Form von Pärchenbildern immer wieder Einblicke in ihre Beziehung. Nachdem es zuletzt einen heißen Gruß der beiden vom Strand gegeben hatte, zeigen Britney und Sam nun in einem neuen Post ihre witzige Seite!

Das Paar posiert gespielt cool für das Instagram-Foto – und auch Britneys Zeilen dazu sind nicht ganz ernst gemeint: "Sam und ich veröffentlichen ein neues Album, und das wird das Cover sein. Produziert von Dr. Dre (55)", schreibt sie dazu. Mit dem Hashtag "Scherz" und lachenden Emojis betont sie den Witz hinter dem Netzbeitrag. Ihr Liebster springt auf den Zug, postet das Bild ebenfalls auf seinem Account und witzelt: "Das Rap-Album kommt bald."

Das Paar erlaubt sich nur einen kleinen Spaß – doch Britneys Fans würden sich tatsächlich sehr über einen Release freuen. "Ich warte auf dein Comeback, mein Engel", schreibt ein Follower – und: "Wir sind bereit für dein neues Album", kommentiert ein weiterer. Allerdings gab es erst im Dezember was Neues auf die Ohren: Die Künstlerin nahm einen Song mit der mega-erfolgreichen Boyband Backstreet Boys auf.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Jahr 2020

Getty Images Britney Spears und Sam Ashgari im Juli 2019 bei einer Filmpremiere in Hollywood

ActionPress/ ZUMA Wire / Zuma Press Die Backstreet Boys 2019 bei einem Konzert

