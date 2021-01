Orlando Bloom (44) bewundert seine Liebste Katy Perry (36)! Die Sängerin und der Schauspieler sind seit 2016 ein Paar und Eltern der gemeinsamen kleinen Tochter Daisy Dove Bloom. Im Netz zeigen sie ihren Communitys immer wieder, wie viel sie einander bedeuten. So auch bei Joe Bidens (78) Amtseinführung als US-Präsident am 20. Januar, bei der Katy sang. Nach ihrem umwerfenden Auftritt zeigte sich Orlando total emotional auf Social Media – anscheinend musste er sogar ein Tränchen verdrücken!

Auf Instagram postete der Herr der Ringe-Darsteller ein Bild von Katys Performance ihres Tracks "Fireworks". Unter den Beitrag schrieb er rührende Worte: "Eines Tages wird unser kleines Mädchen erwachsen sein und sehen, wie seine Mutter ihre Rolle in einem Moment der Geschichte gespielt hat, die hoffentlich heilen und vereinen wird. Eine, in der wir hoffen und lieben – ein stolzer Partner hier mit einer Freudenträne." Einen User berührte wohl Orlandos Kommentar sehr: "Ich weine. Ihr beide seid wundervoll!", schrieb der Fan.

Sogar Orlandos Ex-Frau Miranda Kerr (37) scheint total begeistert von Katy zu sein. In der The Drew Barrymore Show schwärmte sie von der 36-Jährigen. "Ich bewundere Katy und bin einfach so froh, dass Orlando jemanden gefunden hat, der ihn glücklich macht", erklärte das Model, das mittlerweile mit dem Entwickler der App "Snapchat", Evan Spiegel (30), verheiratet ist.

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Model

