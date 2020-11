Hier herrscht pure Harmonie! Seit mittlerweile sieben Jahren sind Orlando Bloom (43) und Miranda Kerr (37) schon geschieden. Doch böses Blut fließt bei den beiden überhaupt nicht – ganz im Gegenteil: Das Model betonte bereits des Öfteren, wie sehr es Orlandos Verlobte Katy Perry (36) schätzt. Und nun legt die Schönheit sogar noch eine Schippe drauf: Miranda schwärmt in einem Interview regelrecht von der neuen Beziehung ihres Ex-Mannes!

In der The Drew Barrymore Show plaudert die 37-Jährige ganz ungeniert über das Liebesleben ihres früheren Ehemannes. "Ich bewundere Katy und bin einfach so froh, dass Orlando jemanden gefunden hat, der ihn glücklich macht", erzählt die gebürtige Australierin. Vor allem für ihren gemeinsamen Sohn Flynn (9) sei es gut, wenn der Neunjährige einen glücklichen Vater und eine glückliche Mutter hat. "Ich bin einfach so dankbar, dass sich die zwei gefunden haben", so die Beauty.

Miranda betont in dem Interview aber auch, dass die Bloom-Kerrs Patchwork ziemlich gut können. "Wenn es um besondere Anlässe geht, bei denen wir zusammen sein müssen, arbeiten wir daran, dass wir Kompromisse eingehen, mit denen unsere ganze Familie leben kann", verrät die ehemalige Victoria's Secret-Schönheit im Gespräch mit Drew Barrymore (45) weiter.

Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom 2011 in Santa Monica

Instagram / mirandakerr Katy Perry und Miranda Kerr mit einer Freundin beim Start von Mirandas Hautpflegelinie

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Katy Perry

