Miriam Höller (33) ist eine absolute Powerfrau. Obwohl sich die ehemalige Stuntfrau im Jahr 2016 beide Füße gebrochen hatte, nahm sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit Bravour an TV-Shows mit besonders sportlichen Herausforderungen teil. So startete sie 2018 zunächst bei Global Gladiators durch und gewann im gleichen Jahr sogar die ProSieben Wintergames. Zuletzt wurde es allerdings ruhiger um die Speakerin – auch auf ihrem Social-Media-Kanal ist sie eher zurückhaltend. Promiflash hat bei Miriam nachgefragt, wie es ihr gerade geht und womit sie ihre Zeit während der Gesundheitskrise verbringt.

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin stellt klar: Es geht ihr gut. "Trotz dessen, dass die Krise mich als Moderatorin und Speakerin sehr hart getroffen hat, weil es keine Events gibt, mache ich das Beste aus der Situation." Aktuell befindet sich Miriam in Deutschland. Während des vergangenen Jahres verbrachte sie sieben Monate auf Bali – und obwohl sie die Entscheidung nicht bereut, verrät sie: "Die Kriminalität stieg an und ich wurde krank. Ich bin zurück nach Hause geflogen und weiß Deutschland nach dieser Erfahrung wieder ganz anders zu schätzen."

Und warum ist Miriam eher weniger in den sozialen Medien unterwegs? "Ich bin grundsätzlich keine Vielposterin. Meine Postings haben Sinn und Verstand." Mit jedem Beitrag möchte die Blondine einen Mehrwert für ihre Follower schaffen. "Produkte zu bewerben und zu verkaufen und Menschen mit unwichtigen Informationen zu nerven, ist nicht mein Antrieb", macht sie deutlich. Aktuell schreibt die 33-Jährige an einem eigenen Buch.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Joey Kelly und Miriam Höller, "ProSieben Wintergames"-Sieger 2018

Anzeige

Instagram / miriamhoeller Ex-Stuntfrau Miriam Höller

Anzeige

Getty Images Miriam Höller im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de