Seit mehr als acht Jahren sind Mario (28) und Ann-Kathrin Götze (31) bereits zusammen – und wirken noch immer frisch verliebt. In gewisser Regelmäßigkeit lässt insbesondere die Influencerin ihre Fans in den sozialen Medien an ihrem privaten Glück teilhaben, das im vergangenen Sommer durch die Geburt von Söhnchen Rome komplettiert wurde. Dass der süße Sprössling zuletzt im Zentrum zahlreicher Posts der 31-Jährigen stand, ist also wenig verwunderlich. Doch auch Papa Mario kommt nicht zu kurz: Mit einem Kussbild erinnert sich Ann-Kathrin nun an einen gemeinsamen Urlaub mit ihrem Liebsten zurück.

Auf Instagram veröffentlichte sie einen Beitrag, der sie mit ihrem Ehemann in Italien zeigt. "Ein kleiner Rückblick auf wunderschöne Tage mit meiner Liebe in Mailand", schrieb sie einschließlich eines weißen Herzchens unter das Foto. Auch in ihrer Story rekapitulierte Ann-Kathrin geradezu nostalgisch einige ihrer vergangenen Urlaube. Neben Fotos aus Dubai und London ist noch einmal die lombardische Fashion-Metropole zu sehen, für die das Model offenbar eine besondere Vorliebe entwickelt hat. "Mailand vermisse ich am meisten. Ich liebe diese Stadt", schrieb sie neben eine Aufnahme antiker Hausfassaden.

Dass Ann-Kathrin derzeit vom Fernweh geplagt wird, dürfte nicht nur mit der andauernden Gesundheitskrise zusammenhängen. Auch der Umzug nach Eindhoven, wo ihr Mann Mario mittlerweile die Fußballschuhe schnürt, hatte ihr nach mehreren Jahren in Dortmund zugesetzt.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario, Ann-Kathrin und Rome Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Netzstar

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de