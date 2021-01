Serkan Yavuz (27) ist am Rande der Verzweiflung: Er hat seit Tagen nicht sein großes Geschäft verrichten können! News, die zunächst wohl für Belustigung sorgen – Serkan selbst kann jedoch nicht mehr darüber lachen. Bei dem einstigen Bachelorette-Boy liegen die Nerven komplett blank. Völlig fertig wendet er sich daher nun an seine rund 105.000 Follower und berichtet von seinem mittlerweile schmerzhaften Verdauungsstopp.

Seine Community dürfte sich bereits gewundert haben, dass es auf Serkans Profil so still geworden ist. "Warum ich mich bis jetzt noch nicht gemeldet habe: Ich habe solche Bauchkrämpfe, ich kann seit vier Tagen nicht scheißen gehen", erklärt der Influencer in seiner Instagram-Story. Eine ziemlich belastende Lage: "Ich sag, wie's ist. Ich sag's straight raus: Ich kann einfach nicht aufs Klo. Ich kann nicht scheißen."

Serkan macht keinen Hehl daraus: Er leidet extrem unter der Stuhlgangproblematik! "Ich schwör's euch: Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwann demnächst mal kann, dann presse ich da zu 100 Prozent ein Kleinkind raus. Ich platze fast. Ich habe unnormale Schmerzen." Der 27-Jährige weiß nicht mehr weiter und greift irrtümlicherweise zu Bananen – die die Darmaktivität bekanntermaßen nicht fördern, sondern eine Verstopfung eher begünstigen.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige

Big Brother, Sat.1 Serkan Yavuz im "Big Brother"-Sprechzimmer

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de