Gerda Lewis (28) scheint ihrer Körperkunst inzwischen überdrüssig geworden zu sein! Die ehemalige Bachelorette ließ sich in der Vergangenheit diverse Motive auf ihrem Körper verewigen. Doch während einige davon für die Influencerin nach wie vor geliebte und bedeutungsvolle Accessoires darstellen, bereut sie andere wiederum mittlerweile zutiefst – darum möchte Gerda sich nun mehr als die Hälfte ihrer Tätowierungen wieder entfernen lassen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Blondine die zehn Tattoos, die sie sich in der Vergangenheit stechen ließ. Jedoch sei sie mit sechs davon überhaupt nicht zufrieden – beispielsweise ein Löwenkopf auf ihrer Leiste, der offenbar häufig mit einer Erdbeere verwechselt wird: "Der ist halt unnötig. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe", gab Gerda zu. Auch die fünf weiteren unschönen Tattoos sollen möglichst schnell verschwinden: Ein Blitz und eine Rose auf den Oberarmen, die Worte "Baby" und "Girl" auf den Oberschenkeln sowie ein Schriftzug auf der Hüfte. Diese Motive stammen von dem gleichen Tätowierer – der sei aber sehr unerfahren gewesen. "Man sieht, wie unfassbar schlecht es gestochen ist – es ist halt super verlaufen und auch ein bisschen vernarbt", klagte die 28-Jährige.

Gerda hofft, dass die Follower aus ihrer Erfahrung lernen können: "Überlegt euch dreimal, ob ihr euch tätowieren lassen wollt", appellierte die Beauty an ihre Fangemeinde. Insbesondere bei der Wahl des Tätowierers solle man vorsichtig sein.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' Löwenkopf-Tattoo

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' Blitz-Tattoo

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' Rosen-Tattoo

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' "Baby"- und "Girl"-Tattoos

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' Tattoo "Create a life you’re obsessed with"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de