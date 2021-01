Ist Elena Miras (28) wieder in festen Händen? Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ist seit einigen Wochen von Mike Heiter (28) getrennt – doch schon bald machte sie wieder mit Liebesgerüchten von sich reden: Ein Kussfoto ließ vermuten, dass sie wieder verliebt sei. Auf Nachfrage erklärte sie allerdings nur, dass es sich um einen "besonderen Mann" handele. Doch ist der Unbekannte nun ihr Freund oder nicht?

Die Instagram-Follower der Reality-TV-Bekanntheit wollten nun endlich wissen, was Sache ist – Single oder nicht? "Da diese Frage so oft kommt. Es gibt keine Antwort auf diese Frage, aber eins kann ich euch sagen: Mein Herz gehört schon jemandem!", ist Elenas Antwort. Ihr Beziehungsstatus ist also immer noch in der Schwebe – doch eins scheint nach wie vor klar: Irgendjemand hat ihr auf jeden Fall wieder den Kopf verdreht.

Während Elenas Romanze noch keinen Stempel bekommen hat, machte es ihr Ex Mike schon längst offiziell: Er ist glücklich vergeben! Er ist wieder mit seiner früheren Freundin Laura Morante (30) zusammen. Zwischen den Turteltauben scheint es auch super zu laufen – nach rund einem Monat Beziehung läuft alles so harmonisch, dass es bisher noch nicht mal zu einem Zoff kam! "Ich glaube, ein Streit wird gar nicht zustande kommen", sagt die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin im Promiflash-Interview überzeugt.

Instagram / elena_miras Kussfoto von Elena Miras, Dezember 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, November 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

