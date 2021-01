Sam Dylan (29) rührt mit einer emotionalen Beichte zu Tränen. 2019 nahm der 29-Jährige an der Kuppelshow Prince Charming teil, um seine große Liebe zu finden – gefunden hatte er sie jedoch abseits der Kameras in Rafi Rachek (31). Auf Social Media zeigen die beiden Männer seitdem die Höhen und Tiefen ihrer Liebe. So offen wie heute ist Sam aber nicht immer mit seiner Homosexualität umgegangen, was eine traurige Folge hatte. Als Teenager wurde er zwangsgeoutet.

Kurz nach seinem Einzug im Tiny House der Dschungelcamp-Ersatz-Show offenbarte der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer eine traurige Geschichte. "Ich war 17 und habe mich in einen 36-Jährigen verliebt". Eines Tages stand sein Lover vor seiner Haustür und outete Sam damit vor seiner Mutter als homosexuell, ohne dass er bereit dazu war. "Ich war total schockiert, dass ein Mensch einfach jemanden outet", meinte er unter Tränen.

Besonders traurig: Unterstützung von seiner Mutter bekam Sam zunächst nicht. "Meine Mama ist mit mir zum Psychologen gegangen, weil sie dachte, dass etwas mit mir nicht stimmt." Böse ist er ihr aber nicht. Denn die Therapie habe nicht nur ihm geholfen zu verstehen, dass er ganz normal sei – auch für seine Mutter sei sie eine Hilfe gewesen.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, TV-Darsteller

