Emma Bunton (45) wurde von ihren Freundinnen auf ganz besondere Art und Weise überrascht! In den Neunzigern erzielte die Sängerin als Mitglied der Spice Girls weltweit große Erfolge. Unter den Musikerinnen Geri Horner (48), Mel B. (45) , Melanie C. (47) und Victoria Beckham (46) war Emma stets als Baby Spice bekannt. Am vergangenen Donnerstag feierte die Blondine ihren 45. Geburtstag. Zu diesem Anlass durfte sich Emma nun über süße Geburtstagswünsche ihrer Bandkolleginnen freuen!

Via Instagram wurde Emma regelrecht mit Glückwünschen überschüttet. So veröffentlichte beispielsweise die damals als Posh Spice bekannte Vic einen Throwback-Schnappschuss, der sie in einem schimmernden Outfit an der Seite des Geburtstagskindes zeigt. Den Beitrag kommentierte Emma prompt mit den Worten: "Ich liebe euch alle so sehr. Kann es kaum abwarten, euch alle wiederzusehen!" Und auch Geri, damals Ginger Spice genannt, dachte an diesem besonderen Tag an ihre Freundin. Zu den geteilten Aufnahmen schrieb sie: "Du wirst immer unser Baby bleiben!"

Mel C. alias Sporty Spice würde an dieser Stelle am liebsten die Zeit zurückdrehen. "Vermisse unsere chaotischen Cocktailabende und die Kuscheleinheiten auf und neben der Bühne", erzählte die Britin und schwelgte in Erinnerungen an frühere Jahre. Emma gehe es offenbar genauso, wie sie in ihrem Kommentar verriet: "Vermisse auch das Kuscheln mit dir!"

Emma Bunton, Sängerin

Emma Bunton und Geri Horner

Mel C. und Emma Bunton

