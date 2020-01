Emma Bunton (43) und Victoria Beckham (45) starteten in den Neunzigern mit den Spice Girls durch und eroberten die Charts im Sturm. 2001 trennte sich die Girl-Band überraschend! Während Emma, Geri Horner (47), Mel B. (44) und Melanie C. (45) im vergangenen Jahr ihr langersehntes Bühnen-Comeback gaben, konzentriert sich Vic weiterhin auf ihre Karriere als Designerin. Beruflich gehen Emma und sie also nach wie vor getrennte Wege, doch privat verbindet die beiden Frauen noch immer eine enge Freundschaft!

Das beweist ein Foto, das Vic auf ihrem Instagram-Account postete. Offenbar hatten die Modeschöpferin und ihr Mann David (44) ein Doppeldate mit Emma und ihrem Verlobten Jade Jones (40). Und der Aufnahme nach zu urteilen, hatten die Pärchen dabei mächtig Spaß. Emma liegt lachend in den Armen ihres Zukünftigen, der ebenfalls ein breites Grinsen im Gesicht hat. Und auch David scheint sich köstlich zu amüsieren. Nur seine Frau, die er liebevoll im Arm hält, zeigt lediglich ein kleines Schmunzeln – wie man es von ihr gewohnt ist. Aber ihr Kommentar lässt vermuten, dass auch sie Spaß hatte: "Wundervolle Tage mit Emma und Jade."

Dass Vic bei der Reunion-Tour nicht mit auf der Bühne stand, hatte zwar persönliche Gründe, aber heißt nicht, dass zwischen ihr und ihren einstigen Band-Kolleginnen böses Blut fließt – im Gegenteil: Die 45-Jährige betonte, dass sie unglaublich stolz auf Emma und Co. sei, sie aber heute ein ganz anderer Mensch sei als damals. Sie werde aber für immer Posh Spice bleiben.

Splash News Mel B., Emma Bunton, Geri Horner und Mel C.

Getty Images Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

MEGA Victoria Beckham, Oktober 2019

