Gigi Hadid (25) ist im absoluten Babyglück! Das Model, das unter anderem schon für Victoria's Secret über den Laufsteg schwebte, und ihr Freund Zayn Malik (27) sind im September 2020 Eltern einer kleinen Tochter geworden. Seitdem teilen die zwei immer mal wieder Aufnahmen ihres kleinen Mädchens im Netz. Dabei bekamen die Fans der beiden ihren Nachwuchs bislang aber nie komplett zu Gesicht. Jetzt postete Gigi wieder ein Foto von sich und dem Säugling, auf dem nur wenig von dem Baby zu erkennen ist!

"Mein Mädchen, vier Monate alt und das beste Kind", schrieb die Laufstegschönheit stolz zu einem Bild von sich und ihrer Kleinen in ihrer Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss trägt Gigi das Mädchen auf dem Arm und drückt ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange, während der Wonneproppen sich an die Schulter der 25-Jährigen festhält. Das Gesicht des Säuglings sieht man auch auf diesem Social-Media-Beitrag der Blondine nicht. Ebenso wie um die Erscheinung des Babys machen die US-Amerikanerin und der ehemalige One Direction-Sänger auch um den Namen des Säuglings bislang noch ein Geheimnis.

Dabei wollten einige findige Follower schon vor ein paar Wochen den Namen des Mädchens herausgefunden haben. Sie vermuteten, dass sie auf den Namen Dorothea hören würde, da ein Song auf dem neusten Album von Gigis BFF Taylor Swift (31) so lautet. Ein Insider dementierte diese Behauptungen allerdings kurz darauf gegenüber TMZ.

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Instagram / yolanda.hadid Model Gigi Hadid und ihre Tochter

LRNYC / MEGA Gigi Hadid mit ihrem Baby in New York

