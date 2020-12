Ist das wirklich der Name von Gigi Hadids (25) Baby? Im Mai dieses Jahres brach das Victoria's Secret-Model sein Schweigen und verkündete, gemeinsam mit dem Sänger Zayn Malik (27) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Im September brachte die 25-Jährige dann ihre Tochter zur Welt. Den Namen des kleinen Mädchens gab das Paar allerdings noch nicht bekannt. Jetzt könnte allerdings keine Geringere als Taylor Swift (30) dieses Geheimnis möglicherweise gelüftet haben!

Gigi und Taylor verbindet eine jahrelange Freundschaft. Kein Wunder also, dass die Fans immer sehr genau darauf achten, ob die Country-Sängerin Hinweise über den kleinen Wonneproppen ihrer Freundin ausplaudert. So will ein aufmerksamer Fan jetzt herausgefunden haben, dass Taylor auch auf ihrem neusten Album 'Evermore' den Namen von Gigis Tochter verraten hat. "'August' ist der achte Song auf Taylors Album 'Folkore'. Und Gigi hatte auf Instagram ein Bild mit dem Titel 'August, wir warten auf unser Mädchen' gepostet", heißt es in seinem Twitter-Beitrag. Der achte Song des neuen Albums könnte also ebenso eine besondere Bedeutung haben, vermutet der Nutzer weiter und erklärt: "Der [achte] Song heißt Dorothea. Was ist also, wenn der Name von Gigis Baby Dorothea ist?"

Es ist nicht der einzige Social-Media-Post dieser Art: "Gigi Hadids Kind heißt Dorothea, davon bin ich absolut überzeugt", heißt es in einem anderen Tweet. Einige Fans stehen den Behauptungen allerdings kritisch gegenüber: "Blödsinn! Das glaube ich nicht", lautet nur einer der zahlreichen Kommentare zu diesem Thema.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid im August 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift im November 2019 in Los Angeles

