Am Donnerstag verkündete Nadine Klein (35) diese süßen Neuigkeiten: Die ehemalige Bachelorette und ihr Freund Tim Nicolas haben sich verlobt! Damit haben ihre Fans Recht behalten, die den verdächtigen Klunker bereits vor ein paar Tagen am Finger der Beauty entdeckt haben. Tatsächlich ging Tim schon am 7. Januar vor seiner Angebeteten auf die Knie. Weitere Details zur Verlobung behielten sie bisher für sich – jetzt verrät Nadine endlich ein bisschen mehr!

In ihrer Instagram-Story bedankt die 35-Jährige sich überschwänglich für alle Glückwünsche, die sie erreicht haben – und offenbart anschließend ein paar süße Einzelheiten: "Tim hat es wirklich geschafft, mich komplett zu überraschen." Sie habe nichts von seiner Planung mitbekommen, obwohl sie die vergangenen Wochen rund um die Uhr zusammengewesen seien. "Keine Ahnung, wann er diesen Ring überhaupt noch besorgt hat, bevor die Geschäfte geschlossen haben. Umso überraschter war ich, umso schöner war es", schwärmt Nadine weiter.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Haben die Frischverlobten sich schon Gedanken zur Hochzeit gemacht? "Wir lassen uns jetzt auch alle Zeit, es gibt keinen Zeitdruck", beteuert Nadine. "Angesichts der aktuellen Umstände müssen wir jetzt auch nicht direkt anfangen, eine Hochzeit zu planen – ich freue mich, wenn irgendwann alles mal wieder normaler wird." Abschließend ergänzt die Influencerin: "Ich persönlich find's auch schön, wenn man ne gewisse Zeit verlobt ist. Das ist ein Übergang, den ich genießen will."

Georg Wenzel / ActionPress Nadine Klein und Tim Nicolas bei der Verleihung der Goldenen Henne 2019

Instagram / nadine.kln Nadine Klein mit ihrem Freund Tim Nicolas

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

