Konnten Sam Dylan (29), Christina Dimitriou (29) und Oliver Sanne (34) in ihrer zweiten Dschungelprüfung besser abschneiden? Die drei Realitystars kämpfen in der Dschungelcamp-Ersatzshow gerade um ein Ticket für das reguläre Dschungelcamp 2022. Dabei müssen sie natürlich auch die berühmt-berüchtigten Dschungelprüfungen über sich ergehen lassen. Beim ersten Versuch ergatterten sie am Ende nur wenig Sterne. Lief es für Sam, Christina und Oli wenigstens beim zweiten Mal besser?

An Tag acht mussten die drei Kandidaten sich dem Spiel "Un-Glücksrad" stellen. Dabei wurden sie an eine Drehscheibe festgebunden. Am unteren Ende des Rades wartete ein Becken mit einer sogenannten Dschungelschlotze auf die Trash-TV-Teilnehmer. Zu allem Überfluss mussten sie bei dieser schwindelerregenden Aktion auch noch ihre Buchstabierfähigkeiten unter Beweis stellen, während die Konkurrenten Bälle einsammelten und damit eine Tonne treffen mussten.

Wirklich erfolgreich haben sich die drei aber auch bei dieser Challenge nicht geschlagen. Denn vor allem das Buchstabieren unter erschwerten Bedingungen ist offenbar nicht ihre Stärke. Am Ende nahm das Trio gerade einmal zwei Sterne mit zurück ins Tiny House.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow, RTL Christina Dimitriou in der Dschungelprüfung

Ich bin ein Star - Die grosse Dschungelshow, RTL Sam Dylan in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Oli, Sam und Christina in der Dschungelshow

