Hat Zayn Malik (28) etwa doch kein so großes Geheimnis aus dem Namen seiner Tochter gemacht? Wochenlang haben Fans spekuliert, wie das Baby des One Direction-Stars und Topmodel Gigi Hadid (25) wohl heißen könnte. Nun lüftete Gigi allerdings endlich das Geheimnis: Ihre Kleine heißt Khai. Aber hätten das ganz besonders aufmerksame Fans nicht schon etwas früher erahnen können? Zayn hat sich den Namen seiner Tochter nämlich schon längst tätowieren lassen.

Das beweist eine Twitter-Userin jetzt mit diesem Screenshot von Zayns letztem Instagram-Live-Clip. Darauf fasst sich der Musiker mit seinem rechten Arm an den Hinterkopf – wodurch die neue Körperkunst auf seinem Handgelenk sichtbar wird. Darauf ist in roter Schrift auf Arabisch der Name "Khai" zu lesen. Von diesem Liebesbeweis an sein Töchterchen sind Zayns Fans hin und weg. Manche Zayn-Begeisterte sind sich allerdings noch nicht ganz sicher, ob es sich bei dem neuen Tattoo wirklich um eine Hommage an sein und Gigis Baby handelt. Schließlich könnte das Tintenkunstwerk auch für seine Großmutter Khairiah stehen.

Wie ihr Mini-Me heißt, hat Gigi erst vor wenigen Stunden via Instagram verkündet. Anstelle eines Verkündungs-Posts hat die Victoria's Secret-Beauty einfach ihre Insta-Bio geändert. Dort bezeichnet sie sich nämlich jetzt als "Khais Mutter".

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter im Januar 2021

