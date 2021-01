Schrecksekunde für Sarah Michelle Gellar (43)! Um die Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen, mit der Sarah weltberühmt geworden war, gab es immer wieder hartnäckige Comeback-Gerüchte. Die befeuerte auch die Schauspielerin selbst gerne mal, etwa mit einem Schnappschuss im Buffy-Look. Jetzt hat sie wieder ein Bild gepostet, das sie in der Rolle der Vampirjägerin zeigt. Dahinter steht allerdings ein ganz weltlicher Schockmoment.

Denn die Serienfigur Buffy Summers, die Sarah zwischen 1997 und 2003 in sieben Staffeln verkörperte, hatte am Mittwoch ein rundes Jubiläum zu feiern. Auf Instagram schrieb die gebürtige New Yorkerin unter das Bild, auf dem eine nervös-entschlossen dreinblickende Buffy mit einer Armbrust in Richtung Kamera zielt: "Mir ist gerade aufgefallen, dass Buffy Summers heute 40 wird. Das kann ich gar nicht fassen!" Die Figur habe sie gelehrt, dass die schwierigste Sache in der Welt sei, darin zu leben, erklärte Sarah.

Was viele Fans vermutlich gar nicht wissen: Sängerin Dolly Parton (75) war während der gesamten Zeit heimliche Produzentin von "Buffy – Im Bann der Dämonen". Zwar tauchte ihr Name nie im Abspann auf, aber Dolly hatte die Produktionsfirma der Kultserie gegründet.

Getty Images Sarah Michelle Gellar in "Buffy"

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar, Serienstar

Getty Images Dolly Parton im Oktober 2019

