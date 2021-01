Hätte bei Joe Bidens (78) Vereidigung eigentlich noch ein Künstler auftreten sollen? Am 20. Januar war es so weit: Der neue Präsident der Vereinigten Staaten trat offiziell sein Amt an. Bei der Zeremonie gab es auch drei Auftritte von Megastars: Garth Brooks, Jennifer Lopez (51) und Lady Gaga (34), die alle patriotische Songs zum Besten gaben. Nun meldete sich Cardi B (28) zu Wort und meinte: Sie hätte die vierte Performerin sein sollen.

"Ugh, ich sollte bei der Amtseinführung 'WAP' singen, aber ich hatte einen Zahnarzttermin... Vielleicht dann beim nächsten Mal", verriet die Rapperin auf Twitter. Dabei handelte es sich allerdings um einem Scherz. Sie hätte es witzig gefunden, ihren Hit bei der Vereidigung des Demokraten Biden zum Besten zu geben. Denn der Text habe im vergangenen Jahr "eine ganze Reihe von Republikanern verärgert". Der Grund: In dem Song bringt die Musikerin jede Menge sexueller Praktiken zur Sprache.

Cardi B ist aber nicht nur stolz darauf, dass ihr Lied so viele Republikaner erzürnte. "Ich bin dankbar und froh, dass [...] 'WAP', [...] nicht nur so viele Rekorde gebrochen, sondern auch eine Diskussion gestartet hat, von der ich nie gedacht hätte, dass sie so groß werden würde", betonte die Chartstürmerin während ihrer Laudatio bei den Billboard Woman of the Year Awards im Dezember 2020.

