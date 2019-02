Cardi B (26) bekommt prominenten Support! Die "I Like It"-Interpretin gewann vergangenen Sonntag bei den Grammy Awards einen Preis für ihre Platte "Invasion of Privacy", die als bestes Rap-Album ausgezeichnet wurde. Doch viele Musikfans waren damit nicht einverstanden und wetterten im Netz gegen die Grammy-Gewinnerin. Eine konnte diesen Shitstorm nicht verstehen: Lady Gaga (32)! Die "Shallow"-Sängerin verteidigte ihre Kollegin nun via Social Media!

Auf Twitterte postete Lady Gaga, die selbst bereits neun Grammys für ihr musikalisches Werk erhielt, ein Foto von sich und Cardi B, das die zwei Sängerinnen zusammen auf der Musikveranstaltung zeigt. Dazu schrieb Gaga: "Es ist so hart, eine Frau in diesem Business zu sein. Was es braucht, wie hart wir uns durchkämpfen, damit wir Kunst machen können." Cardi B verdiene den Preis und sei mutig. Weiterhin ließ der Popstar seine Kollegin wissen: "Ich liebe dich, Cardi."

Auf ihre Kritiker hatte die Preisträgerin selbst mit einer drastischen Maßnahme reagiert: Sie löschte ihren Instagram-Account. Kurz zuvor hatte sie noch ein Video hochgeladen, in dem sie thematisierte, wie hart die Arbeit für ihr ausgezeichnetes Album gewesen sei. Denn genau dies war ihr zuvor von den Hatern abgesprochen worden.

Getty Images Cardi B und Offset auf der Bühne bei der Grammy-Verleihung

Splash News Cardi B bei der Fanatics Super Bowl Party 2019 in Atlanta

Getty Images Lady Gaga bei den Grammy Awards 2019

