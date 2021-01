Ricky Martin (49) hat einen neuen Look. Der Sänger gestand erst vor ein paar Wochen, dass die aktuelle Lage ihm sehr zu schaffen macht. Erst die Arbeit an seinem neuen Album "Pausa" habe dem gebürtigen Puerto-Ricaner aus der Krise geholfen. Der "Livin' La Vida Loca"-Hitmacher scheint seine wieder lebendig gewordene, kreative Ader jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise zu feiern: Mit einer optischen Veränderung. Der Musiker hat sich seinen Bart blondiert.

Auf Instagram postete Ricky jetzt ein Foto seiner blonden Gesichtsbehaarung. Doch wie kam der 49-Jährige eigentlich auf die Idee, seinem Bart einen neuen Look zu verpassen? Offenbar war es eine relativ spontane Entscheidung, das deutet er zumindest in der Bildunterschrift an. "Wenn dir langweilig ist: Bleichmittel", schreibt der "Come With Me"-Interpret. Aber auch wenn es nur eine fixe Idee gewesen ist, seinen Fans scheint das Ergebnis zu gefallen.

Denn die Reaktionen der Follower in der Kommentarspalte unter seinem Schnappschuss fallen durchweg positiv aus. Ein User vergleicht Ricky sogar mit Santa Claus und betont, dass er "jetzt wohl der heißeste Weihnachtsmann auf dem Planeten" sei. Ein weiterer Nutzer bittet den vierfachen Vater auch: "Blondier dir doch bitte alles. Es würde dir bestimmt richtig gut stehen."

Getty Images Ricky Martin bei den Latin-Grammy-Awards in Miami im November 2020

Getty Images Ricky Martin bei den Latin-Grammy-Awards in Las Vegas im November 2019

Getty Images Ricky Martin bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2019

