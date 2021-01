Schlaflose Nächte bei der #CoupleChallenge! Damit Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou (29) die große Herausforderungen im TVNow-Promikampf problemlos meistern können, ist ihnen eines besonders wichtig: die nächtliche Erholung. Doch die wurde jetzt auf ziemlich schmutzige Art und Weise gestört. Ihre Zeltnachbarn Melody Haase (26), Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) ließen sich zu wilden Fummeleien unter der Bettdecke hinreißen. Das laute Gestöhne während der Ménage-à-trois brachte Aleks und Christina um den Schlaf.

Während sich die DSDS-Bekanntheit mit dem Temptation Island-Paar vergnügt, bekommen ihre Mitcamper im Zelt kein Auge zu. Immer wieder werden sie von den lustvollen Lauten aus dem Schlaf gerissen. Bei der Nominierung beschwert sich der einstige Love Island-Teilnehmer deshalb bei dem Fummel-Trio: "Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Wir haben ständig irgendwelche Geräusche gehört und wir fanden das etwas unpassend für die Challenges. Wir fanden das kurios – ihr könnt machen, was ihr wollt, aber bitte demnächst in einem anderen Zelt."

Auch seine bessere Hälfte bestätigt: "Da lief auf jeden Fall was, denn ich habe auch Melody und Siria stöhnen gehört." Während Davide und seine Freundin vehement abstreiten, dass tatsächlich etwas unter der Bettdecke gelaufen ist, vermuten die Ex on the Beach-Stars also: Irgendwas muss in der Nacht tatsächlich vor sich gegangen sein.

