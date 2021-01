Ist das etwa ein Hinweis auf ein Liebes-Comeback? Im April gaben Kristin Cavallari (34) und Jay Cutler (37) nach zehn Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Darüber scheint die "Laguna Beach"-Darstellerin inzwischen aber hinweg zu sein: Sie machte vor wenigen Wochen ihre neue Beziehung zu dem Comedian Jeff Dye offiziell. Doch nun postet Kristin im Netz plötzlich ein gemeinsames Bild mit ihrem Ex. Was hat das zu bedeuten?

Sowohl Jay als auch Kristin schauen auf dem Instagram-Schnappschuss recht neutral. Während der Footballer die Kamera hält, verschränkt seine Verflossene die Arme. "Zehn Jahre, das kann keiner zerstören", kommentierte Kristin die Bilder. Doch was will sie damit sagen? In der Kommentarspalte häufen sich zumindest die Spekulationen über eine Reunion. "Seid ihr wieder zusammen?" fragte ein User. Ein anderer schrieb: "Oh mein Gott, ich liebe euch. Ich hoffe, dass es dieses Mal funktioniert."

Einige Fans vermuten allerdings auch, dass Jay und Kristin einfach nur Freunde sind und weiterhin für ihre drei gemeinsamen Kinder Saylor, Camden und Jaxon zusammenhalten wollen. "Niemand wird eure Bindung zerstören. Ihr seid Eltern wunderschöner Kinder!", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Sie sind einander trotz einer Scheidung immer noch treu, weil sie einander lieben und respektieren. Das heißt nicht, dass sie wieder zusammenkommen." Jay und Kristin haben sich zu den Vermutungen bislang noch nicht geäußert.

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler 2019

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihre drei Kinder im November 2020

