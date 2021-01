Jürgen hat ein positives Körpergefühl. Der 41-Jährige rückt seit ein paar Wochen seinem Übergewicht bei The Biggest Loser zu Leibe. Mit einem Gewicht von 219,8 Kilogramm startete er in den sportlichen TV-Wettbewerb. Seine Motivation: Er möchte seinem übergewichtigen Sohn ein Vorbild sein und körperlich wieder viel agiler werden. Doch abgesehen davon gibt der Freystädter zu: Er mag seinen Körper.

"Ihr müsst mal kapieren, dass ich mich in meiner Figur wohlfühle – im Gegensatz zu euch", betont er gegenüber seinen Mitstreitern Sonja und Ole in der aktuellen Folge der Show. Das macht seine Gegenüber aber etwas stutzig – und Ole hat im Nachhinein Bedenken, ob der Geschäftsführer eines Hähnchengrillunternehmens wirklich ehrlich zu ihnen ist: "Mit Jürgen war es ein bisschen schwierig, weil er sich so gesehen wohlfühlt in seinem Körper, wie er selbst sagt. Das kann ich nur leider nicht glauben", erklärt der 40-Jährige.

Doch trotz seines Körpergefühls will Jürgen die Pfunde purzeln sehen – und dank seines ungebrochenen Willens hat er Erfolg! Nach der dritten Folge hat er sein Ausgangsgewicht ein gutes Stück hinter sich gelassen: 197,9 Kilogramm bringt er mittlerweile auf die Waage. "Unter 200 bin ich jetzt auch mal wieder und da bleiben wir jetzt auch erst mal", zeigte er sich mit dem Ergebnis zufrieden.

