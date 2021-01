Die Webstars Lisha und Lou geben nun intimere Einblicke in ihr Liebesleben! Das Pärchen zeigt auf Social Media stets, wie sehr es sich liebt. In der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars überzeugten sie ihre Fans einmal mehr, dass sie einfach zusammengehören! Seit über zehn Jahren sind die Turteltauben schon unzertrennlich und seit 2018 sogar verheiratet. Im Netz verrieten Lisha und Lou nun, wie ihre Beziehung damals begann und wann sie ihr erstes Mal hatten!

In ihrem Podcast "Lisha & Lou – Partners in Crime" plauderten sie aus, sich über gemeinsame Freunde kennengelernt zu haben. Obwohl Lou quasi sofort bei der temperamentvollen Beauty einzog, vergingen vier Wochen, bis es zum ersten Kuss kam. "Und das darf man nicht vergessen, wir haben drei Wochen zusammen in einem Bett geschlafen", erzählte Lisha. Aus Angst, ihre Freundschaft zu ruinieren, hielten sich die Realitystars zurück. Aber auch nach ihrer ersten Annäherung ließen sie sich Zeit, bis sie den nächsten Schritt wagten: "Drei Monate hat es gedauert, bis zwischen uns überhaupt was passiert ist. Und darauf bin ich heute so stolz", erzählte Lisha weiter.

Im Dezember vergangenen Jahres feierte das Traumpaar seinen elften Jahrestag: "Kein Gefühl der Welt kann beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man angekommen ist." Diese Worte widmete Lisha ihrem Lou auf der Foto-Plattform und bewies allen, dass sie immer noch total verliebt in ihren Ehemann ist.

Lisha, YouTuberin

Lisha, Youtuberin

Lisha und Lou, Youtuber

