Ein Schnappschuss mit Seltenheitswert: Wenn Jessica Simpson (40) posiert, dann ist sie meistens mit ihrem Mann Eric Johnson (41) oder ihren drei Kindern zu sehen. Mit ihrer Schwester Ashlee (36) oder gar Mama Tina (61) sieht man die Sängerin und Schauspielerin jedoch deutlich seltener. Doch jetzt gab es einen Anlass, der Jessica mal dazu bewogen hat, ein Foto mit den beiden mit ihren Followern zu teilen. Ein Selfie inklusive süßen Glückwünschen.

Denn zum Geburtstag ihrer Mama postete Jessica auf Instagram kürzlich ein Selfie, auf dem sie und ihre Schwester Ashlee mit cooler Surfer-Geste die Jubilarin umrahmen. Tina trägt einen Strohhut und guckt lässig in die Kamera. Zu dritt sieht man dieses Mutter-Töchter-Gespann sonst nur ganz selten! "Herzlichen Glückwunsch der besten Mutter und Freundin und dem besten Vorbild! Wir lieben dich so sehr", schrieb der "These Boots Are Made For Walking"-Star, um den Anlass zu unterstreichen.

Für die 40-Jährige läuft es zurzeit ohnehin ganz gut: Nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Memoiren "Open Book" veröffentlicht hatte, war im Dezember bekannt geworden, dass es ihre Story bald auch als Dokumentationsserie bei Amazon Prime geben soll. Neben der Verkörperung der Hauptrolle wird sie dabei auch als Produzentin tätig sein.

