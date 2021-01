War dieser DSDS-Spruch daneben? Die diesjährige Staffel der RTL-Castingshow sorgte schon vor Sendestart für reichlich Gesprächsstoff: Juror Michael Wendler (48) hatte kurz nach dem Dreh der ersten Folgen überraschend seinen Rücktritt aus dem Format angekündigt und wird aufgrund einer bizarren Äußerung nun aus den DSDS-Episoden herausgeschnitten und geblurrt. Damit bleiben neben Dieter Bohlen (66) noch Mike Singer (21) und Maite Kelly (41) als Juroren übrig – Letztere hat sich mit einer Kandidatenbeurteilung bei den Fans nun aber extrem unbeliebt gemacht...

In der sechsten DSDS-Folge trat Hisham Morscher mit Shawn Mendes' Song "There’s Nothing Holdin‘ Me Back" vor die Jury – und musste nach seinem Auftritt harte Kritik von Maite einstecken: "Dein Problem ist, dass du besser aussiehst, als dass du singst. Wenn du geil aussiehst, musst du noch geiler singen, weil man verzeiht es dir dann nicht", behauptete die Schlagersängerin. In ihren Augen berühre es Zuhörer mehr, "wenn ein hässlicher Mensch geil singt" als bei einem Attraktiven. Am Ende gab sie Hisham zwar ihr "Ja", erklärte ihm aber eindringlich, dass er "ackern" und viel "Demut" an den Tag legen müsse.

Die Aussagen der "Jetzt oder nie"-Interpretin kamen bei den DSDS-Fans alles andere als gut an. Es wurde nicht nur vorgeschlagen, auch sie in Zukunft zu blurren – ein Twitter-User regte sich außerdem auf: "'Wenn ein hässlicher Mensch geil singt...'. Was für eine dumme, arrogante Aussage von dieser unangenehmen, überheblichen, selbstgefälligen Kelly und dann spricht ausgerechnet sie auch noch von Demut." Für einen weiteren Zuschauer war völlig unverständlich, dass es für einige weibliche Kandidatinnen der Show – im Gegensatz zu Hisham – ausgereicht habe, dass sie hübsch seien.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Hisham Morscher, DSDS-Kandidat

Thomas Burg / ActionPress Maite Kelly bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL DSDS-Kandidat Hisham Morscher

