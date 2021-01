Offene Worte von Bella Hadid (24)! Als Model lief die Schwester von Gigi Hadid (25) schon für viele namhafte Designer wie Chanel, Calvin Klein oder Marc Jacobs über den Laufsteg. Aber nicht nur in der Modewelt sorgt die Laufstegschönheit für Begeisterung. Auch im Netz verzaubert die 24-Jährige ihre Follower immer wieder mit sexy Schnappschüssen von sich. Kurz nach dem Jahreswechsel wurde es allerdings etwas ruhiger um die junge Frau. Jetzt erklärte Bella ihre Social-Media-Auszeit!

"Ich habe mir etwas Zeit genommen, um über mich selbst nachzudenken und etwas über mich selbst zu lernen", leitete Bella ihre ersten Worte nach über zwei Wochen Pause auf ihrem Instagram-Profil ein. Sie habe in den vergangenen Wochen einiges dazugelernt und eine engere Beziehung zu sich selbst aufgebaut, denn das Gefühl der Selbstliebe habe ihr immer gefehlt, so die US-Amerikanerin weiter. "Ich habe mein Licht und meine Kraft wieder gefunden. Ich bin nur hier, um ein Instrument des Friedens und der Liebe zu sein", stellte Bella in ihrem Post klar und betonte, dass sie in Zukunft anderen Leuten, denen es nicht so gut gehe, helfen wolle.

Über Bellas Comeback auf der Plattform freuten sich die Fans der Beauty sehr: "Ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe vor Freude geschrien, als ich gesehen habe, dass du etwas hochgeladen hast" oder "Ich bin froh, dass du wieder da bist", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Beitrag.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Bella Hadid, Model

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de