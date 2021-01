Cheyenne Ochsenknecht (20) hat klare Vorstellungen, wenn es um die Erziehung geht! Aktuell erwartet die 20-Jährige ihr erstes Kind – mit dieser Nachricht hatte das Model im vergangenen September seine Fans ganz schön überrascht. Mit Baby-Bauch-Bildern hält sich die Tochter von Natascha Ochsenknecht (56) zwar noch zurück, doch ein Detail gab sie nun preis: Cheyenne weiß bereits, auf welche Art und Weise sie ihr Kind erziehen möchte.

In einem Instagram-Livestream verriet sie: "Ich werde mein Kind relativ entspannt erziehen, also wir." Sie sei einfach nicht der strenge Typ, der jemandem viele Regeln auferlegt. Das könnte sich die Blondine von ihrer eigenen Mutter abgeschaut haben – denn auch Natascha gestaltete ihre Erziehung eher relativ locker. Auch das Model wolle seinem Kind nicht direkt alles verbieten und es einfach mal Dinge ausprobieren lassen. Trotzdem wird Cheyenne natürlich auch auf wichtige Dinge achten und Grenzen setzen – "aber ich bin jetzt nicht so eine Mum, die da rumschreit und alles verbietet", sagte sie.

Es gibt sogar noch eine Sache, über die sich die Mutter in spe bereits im Klaren ist: Sie wird ihr Kind vorerst nicht im Netz zeigen, damit es selbst entscheiden kann, ob es in der Öffentlichkeit stehen möchte – so wie Cheyenne damals selbst. "Ich finde das einfach fair, wenn das Kind das selber entscheiden darf", erklärte sie.

